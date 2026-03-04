Президент ОАЭ провел телефонный разговор с исполняющей обязанности президента Венесуэлы, подтвердившей солидарность с ОАЭ

АБУ-ДАБИ, 4 марта 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян провел сегодня телефонный разговор с Делси Родригес, исполняющей обязанности президента Боливарианской Республики Венесуэла. Родригес осудила вопиющие иранские атаки против ОАЭ и других стран региона и подтвердила солидарность Венесуэлы с ОАЭ, поддержав все меры по обеспечению безопасности и стабильности страны и защите ее населения.

Его Высочество поблагодарил Родригес за поддержку Венесуэлы в адрес ОАЭ.

Стороны подчеркнули необходимость немедленного прекращения военных действий и возвращения к диалогу и дипломатии, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию и сохранить региональную и международную безопасность и стабильность.