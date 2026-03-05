Президент ОАЭ и премьер-министр Бангладеш обсудили последствия военной эскалации для региональной безопасности и стабильности

АБУ-ДАБИ, 5 марта 2026 (WAM) -- Президент ОАЭ шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня принял телефонный звонок от премьер-министра Народной Республики Бангладеш Тарика Рахмана, который осудил вопиющие иранские атаки на ОАЭ и другие страны региона и подтвердил солидарность Бангладеш с ОАЭ в мерах по защите суверенитета страны и безопасности ее народа.

Шейх Мохамед поблагодарил Рахмана за поддержку, выраженную Бангладеш ОАЭ.

Стороны подчеркнули необходимость немедленного прекращения военной эскалации во избежание расширения конфликта в регионе и его серьезных последствий для региональной и глобальной безопасности.

Они также подтвердили важность диалога и дипломатических средств в урегулировании различных вопросов.