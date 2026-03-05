Президент ОАЭ принял телефонный звонок от премьер-министра Чехии, осудившего иранские атаки

АБУ-ДАБИ, 5 марта 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня принял телефонный звонок от премьер-министра Чешской Республики Андрея Бабиша, в ходе которого стороны обсудили серьезное развитие военной ситуации и обстановки в сфере безопасности в регионе, а также их последствия для регионального и международного мира и безопасности.

Бабиш осудил вопиющие иранские атаки на ОАЭ и другие страны региона, подчеркнув, что они представляют собой серьезное нарушение государственного суверенитета и международного права.

Шейх Мохамед поблагодарил Бабиша за поддержку, которую Чешская Республика выразила ОАЭ.