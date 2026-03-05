Президент ОАЭ провел телефонный разговор с президентом Азербайджана и осудил иранские атаки на территорию его страны

АБУ-ДАБИ, 5 марта 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян провел сегодня телефонный разговор с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили последние события в регионе и последствия нарастающей военной эскалации, угрожающей региональной и международной безопасности и стабильности.

Шейх Мохамед осудил иранские атаки на территорию Азербайджана и подтвердил солидарность ОАЭ с Азербайджаном в мерах, принимаемых для обеспечения безопасности и территориальной целостности страны.

Ильхам Алиев поблагодарил шейха Мохамеда за искреннюю поддержку, а также за солидарность, которую ОАЭ выразили Азербайджану.

Стороны подчеркнули необходимость немедленного прекращения любых форм эскалации, а также важность диалога и дипломатии для урегулирования разногласий с сохранением безопасности государств, благополучия их народов и недопущением дальнейшего ухудшения ситуации в регионе.