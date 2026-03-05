Президент ОАЭ принял телефонный звонок от премьер-министра Нидерландов, осудившего иранские атаки

АБУ-ДАБИ, 5 марта 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня принял телефонный звонок от премьер-министра Королевства Нидерландов Роба Йеттена. В ходе беседы стороны обсудили серьезное развитие военной ситуации и обстановки в сфере безопасности в регионе, а также их последствия для регионального и международного мира и безопасности.

Премьер-министр Нидерландов осудил вопиющие иранские атаки на ОАЭ и другие страны региона, подчеркнув, что они являются нарушением международного права и Устава ООН. Он также отметил, что Нидерланды вызвали посла Ирана, чтобы выразить протест и осуждение в связи с иранскими атаками на страны Совета сотрудничества арабских государств Залива.

Шейх Мохамед поблагодарил Йеттена за поддержку, выраженную Нидерландами ОАЭ.