Президент ОАЭ принял телефонный звонок от премьер-министра Правительства национального единства Ливии, выразившего солидарность с ОАЭ

АБУ-ДАБИ, 5 марта 2026 (WAM) -- Президент ОАЭ шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня принял телефонный звонок от премьер-министра Правительства национального единства Ливии Абдель Хамида Дбейбы, который выразил солидарность своей страны с ОАЭ после вопиющих иранских атак на ее территорию и другие страны региона.

Дбейба подчеркнул, что эти атаки являются серьезным нарушением государственного суверенитета и подрывают региональную безопасность и стабильность.

Шейх Мохамед поблагодарил Дбейбу за поддержку, выраженную Ливией ОАЭ.

Стороны призвали к немедленному прекращению военной эскалации в регионе и возвращению к политическому и дипломатическому урегулированию нерешенных вопросов в интересах сохранения региональной безопасности и стабильности.