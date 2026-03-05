Хамдан бин Мохаммед обсудил с министром обороны Саудовской Аравии последние события в регионе

ДУБАЙ, 5 марта 2026 года (WAM) -- Наследный принц Дубая, заместитель премьер-министра и министр обороны ОАЭ шейх Хамдан бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум в четверг провел телефонный разговор с министром обороны Королевства Саудовская Аравия принцем Халидом бин Сальманом бин Абдельазизом Аль Саудом.

В ходе разговора стороны обсудили последние события в регионе, а также недавние нападения на Объединенные Арабские Эмираты, Королевство Саудовская Аравия и ряд других братских стран.

Стороны решительно осудили эти инциденты, назвав их явным нарушением международных норм, а также посягательством на суверенитет, безопасность и защищенность государств. Они отметили, что подобные действия могут иметь серьезные последствия для безопасности и стабильности как на региональном, так и на международном уровнях.

Стороны также подтвердили право обеих стран принимать все необходимые меры для защиты своей безопасности и обеспечения безопасности всех, кто проживает в ОАЭ и Саудовской Аравии.