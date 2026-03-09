Президент ОАЭ и канцлер Германии обсудили ситуацию в регионе и последствия военной эскалации

АБУ-ДАБИ, 9 марта 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня провел телефонный разговор с канцлером Федеративной Республики Германия Фридрихом Мерцем. Стороны обсудили военную эскалацию в регионе и ее серьезные последствия для региональной и международной безопасности и стабильности.

В ходе разговора Мерц вновь осудил иранские атаки на ОАЭ и другие страны региона и подтвердил солидарность Германии с ОАЭ во всех мерах по защите безопасности страны, ее территориальной целостности и населения. Он также отметил, что МИД Германии вызвал посла Ирана, чтобы выразить осуждение неоправданных атак на страны региона.

Шейх Мохамед бин Заед поблагодарил Мерца за поддержку и солидарность Германии с ОАЭ в этих обстоятельствах.

Стороны подчеркнули необходимость немедленного прекращения эскалации, а также возвращения к диалогу и дипломатическим средствам урегулирования нерешенных вопросов в регионе, чтобы сохранить безопасность и стабильность и не допустить дальнейших кризисов.