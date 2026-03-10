Генеральный секретарь ССАГЗ осудил атаку на консульство ОАЭ в Иракском Курдистане

ЭР-РИЯД, 10 марта 2026 года (WAM) -- Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ) Джасем Мохамед Аль-Будайви решительно осудил атаку на генеральное консульство Объединенных Арабских Эмиратов в Иракском Курдистане.

Он подчеркнул, что эта атака является грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях и представляет собой опасную эскалацию, угрожающую безопасности дипломатов и сотрудников, работающих в миссиях.

Аль-Будайви также подтвердил поддержку и солидарность ССАГЗ с ОАЭ в связи с этой атакой и заявил о неприятии всех форм насилия и терроризма, угрожающих безопасности и стабильности в регионе.