Президент ОАЭ принял телефонный звонок от президента Гамбии, осудившего иранские атаки на ОАЭ

АБУ-ДАБИ, 10 марта 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня принял телефонный звонок от президента Республики Гамбия Адама Барроу, который осудил вопиющие иранские атаки, направленные против ОАЭ и других стран региона, отметив, что они представляют собой серьезное нарушение государственного суверенитета и прямую угрозу региональной безопасности и стабильности.

Президент Барроу также выразил солидарность Гамбии с ОАЭ в связи с мерами, принимаемыми страной для обеспечения безопасности, защиты территориальной целостности и населения.

Шейх Мохамед бин Заед поблагодарил президента Гамбии за поддержку и солидарность его страны с ОАЭ.

Стороны подчеркнули необходимость немедленного прекращения военных действий и возвращения к серьезному диалогу и дипломатии во избежание дальнейшей эскалации и в целях сохранения региональной и международной безопасности и стабильности.