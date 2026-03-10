Оман осудил атаку на генеральное консульство ОАЭ в Ираке

МАСКАТ, 10 марта 2026 года (WAM) -- Султанат Оман осудил атаку на генеральное консульство Объединенных Арабских Эмиратов в Иракском Курдистане, назвав ее вопиющим нарушением дипломатических конвенций и норм, гарантирующих неприкосновенность дипломатических миссий и их объектов.

В распространенном сегодня заявлении МИД Омана, которое цитирует Оманское информационное агентство (ONA), султанат подтвердил полную солидарность с ОАЭ и поддержку мер, принимаемых страной для защиты своих дипломатических представительств, обеспечения безопасности и стабильности. Оман также вновь заявил о неприятии всех форм насилия независимо от их мотивов.