ЕС утвердил новые санкции против 19 иранских чиновников и организаций

БРЮССЕЛЬ, 11 марта 2026 года (WAM) -- Европейский союз утвердил новые санкции против Ирана, включив в санкционный список 19 чиновников и организаций, связанных с иранскими властями, в связи с серьезными нарушениями прав человека. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«ЕС продолжает привлекать Иран к ответственности. Сегодня послы стран-членов ЕС одобрили новые санкции против 19 представителей режима и организаций, ответственных за серьезные нарушения прав человека», — написала Каллас в соцсети X.

Она добавила, что на фоне продолжающейся войны с Ираном ЕС будет защищать свои интересы и добиваться ответственности тех, кто причастен к внутренним репрессиям. По ее словам, это также является сигналом Тегерану о том, что будущее Ирана не может строиться на репрессиях.