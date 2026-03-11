Президенты ОАЭ и Сербии обсудили ситуацию в регионе и ее влияние на безопасность и стабильность

АБУ-ДАБИ, 11 марта 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян провел телефонный разговор с президентом Республики Сербия Александром Вучичем. Стороны обсудили развитие ситуации в регионе, особенно на фоне военной эскалации и ее последствий для безопасности и стабильности.

В ходе разговора Александр Вучич осудил террористическую атаку на Генеральное консульство ОАЭ в Иракском Курдистане, отметив, что она нарушает международные нормы и конвенции, гарантирующие защиту дипломатических миссий и их объектов, и представляет собой опасную эскалацию, угрожающую безопасности дипломатического персонала.

Александр Вучич также вновь подтвердил полную солидарность Сербии с ОАЭ во всех мерах, принимаемых для защиты безопасности страны, ее территориальной целостности и населения.

Шейх Мохамед бин Заед поблагодарил президента Сербии за поддержку и солидарность его страны с ОАЭ.

Стороны подчеркнули необходимость немедленного прекращения эскалационных действий и призвали к серьезному диалогу и дипломатическим усилиям в целях сохранения безопасности и стабильности в регионе и недопущения дальнейших кризисов.