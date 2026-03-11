Президент ОАЭ обсудил с премьер-министром Ирландии ситуацию в сфере региональной безопасности

АБУ-ДАБИ, 11 марта 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня провел телефонный разговор с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином. Стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне продолжающейся военной эскалации, а также ее серьезные последствия для региональной и международной безопасности.

В ходе разговора Мартин осудил вопиющие иранские атаки на ОАЭ и другие страны региона, отметив, что они представляют собой нарушение международного права и Устава ООН. Он также подтвердил солидарность Ирландии с ОАЭ во всех мерах, принимаемых для защиты суверенитета, безопасности и стабильности страны.

Премьер-министр Ирландии также осудил атаку на Генеральное консульство ОАЭ в Иракском Курдистане, подчеркнув, что она нарушает международные нормы, обеспечивающие защиту дипломатических и консульских миссий.

Шейх Мохамед бин Заед поблагодарил Михола Мартина за поддержку и солидарность Ирландии с ОАЭ.

Стороны подчеркнули необходимость немедленного прекращения военной эскалации и призвали отдавать приоритет диалогу и дипломатическим решениям, чтобы не допустить дальнейших угроз региональному и международному миру и безопасности.