Системы ПВО ОАЭ перехватили шесть баллистических ракет и 21 беспилотник

АБУ-ДАБИ, 16 марта 2026 года (WAM) -- Системы противовоздушной обороны ОАЭ 16 марта 2026 года перехватили шесть баллистических ракет и 21 беспилотный летательный аппарат, запущенные с территории Ирана.

С начала открытой иранской агрессии силы ПВО ОАЭ перехватили 304 баллистические ракеты, 15 крылатых ракет и 1 627 беспилотников.

В результате этих атак погибли двое военнослужащих, выполнявших свой национальный долг, а также пять человек — граждан Пакистана, Непала, Бангладеш и Палестины.

Еще 145 человек получили ранения различной степени тяжести — от легких до тяжелых. Среди пострадавших — граждане ОАЭ, Египта, Судана, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана, Афганистана, Бахрейна, Коморских Островов, Турции, Ирака, Непала, Нигерии, Омана, Иордании, Палестины, Ганы, Индонезии и Швеции.

Министерство обороны подтвердило, что сохраняет полную готовность к отражению любых угроз и будет решительно пресекать любые попытки подорвать безопасность государства, обеспечивая защиту его суверенитета, безопасности и стабильности, а также национальных интересов и потенциала.