ОАЭ осудили террористический заговор, направленный на дестабилизацию ситуации в Кувейте

АБУ-ДАБИ, 17 марта 2026 года (WAM) -- ОАЭ решительно осудили террористический заговор, направленный на дестабилизацию ситуации в Государстве Кувейт, и высоко оценили бдительность и эффективность кувейтских служб безопасности, которые пресекли деятельность террористической ячейки, связанной с «Хезболлой».

Как отмечается, эта ячейка планировала подорвать безопасность и стабильность в стране, а также занималась вербовкой в интересах организации.

Государственный министр Халифа Шахин Аль Марар заявил, что Объединенные Арабские Эмираты категорически отвергают все формы насилия, экстремизма и терроризма, направленные на подрыв безопасности и стабильности государств.

Он также подтвердил полную солидарность ОАЭ с Кувейтом и неизменную поддержку всем мерам, принимаемым для обеспечения его безопасности и стабильности, а также защиты граждан и жителей страны.