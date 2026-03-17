Президент ОАЭ и премьер-министр Индии обсудили развитие ситуации в регионе

АБУ-ДАБИ, 17 марта 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди, в ходе которого стороны обсудили развитие ситуации в регионе на фоне эскалации военных действий и ее серьезные последствия для региональной и международной безопасности и стабильности.

В ходе разговора Нарендра Моди вновь осудил вопиющие иранские атаки, направленные против ОАЭ и других стран региона, и подтвердил солидарность Индии с ОАЭ в связи с мерами, которые страна принимает для обеспечения безопасности, защиты суверенитета и народа.

Стороны подчеркнули необходимость немедленного прекращения эскалации и приоритетности диалога и дипломатии для урегулирования региональных вопросов, чтобы не допустить дальнейших кризисов и сохранить региональный и международный мир и безопасность.