Саиф бин Заед провел телефонный разговор с принцем Абдельазизом бин Саудом

АБУ-ДАБИ, 17 марта 2026 года (WAM) -- Вице-премьер, министр внутренних дел ОАЭ генерал-лейтенант шейх Саиф бин Заед Аль Нахайян сегодня провел телефонный разговор с министром внутренних дел Саудовской Аравии принцем Абдельазизом бин Саудом бин Наефом бин Абдельазизом Аль Саудом.

В ходе разговора стороны обсудили братские отношения между двумя странами, а также ситуацию в регионе и ее последствия в условиях нарастающих вызовов, прежде всего на фоне неспровоцированных иранских атак, направленных против безопасности и стабильности стран Совета сотрудничества арабских государств Залива и региона в целом.

Шейх Саиф также подтвердил, что Объединенные Арабские Эмираты поддерживают братскую Саудовскую Аравию и все меры, принимаемые страной для обеспечения безопасности и сохранения территориальной целостности.