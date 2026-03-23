ОАЭ выразили солидарность с Канадой и США и соболезнования в связи с жертвами крушения Air Canada Express

АБУ-ДАБИ, 23 марта 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты выразили искренние соболезнования и солидарность с Канадой и Соединенными Штатами в связи с инцидентом с самолетом Air Canada Express в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке, в результате которого погибли пилот и второй пилот, а также пострадали пассажиры разных национальностей.

В заявлении Министерство иностранных дел ОАЭ выразило соболезнования и сочувствие семьям погибших, а также правительству и народу Канады в связи с этой трагедией, пожелав всем пострадавшим скорейшего выздоровления.