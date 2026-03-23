Национальный центр метеорологии прогнозирует дожди в ОАЭ до пятницы

АБУ-ДАБИ, 23 марта 2026 года (WAM) -- Национальный центр метеорологии (NCM) прогнозирует сохранение дождливой погоды в ОАЭ до пятницы.

По данным центра, в понедельник в ряде районов страны ожидаются дожди различной интенсивности. Во второй половине дня осадки пройдут в северных и восточных районах, а также в Аль-Айне. Ночью дожди сохранятся в этих же районах и постепенно распространятся на запад страны.

Во вторник временами дожди ожидаются в отдельных районах страны, а к ночи зона осадков расширится и охватит западные, восточные и прибрежные районы, а также острова.

В среду дождливая погода сохранится. В течение дня в разных районах страны ожидаются периодические дожди, а ночью осадки сосредоточатся в восточных районах и в Аль-Айне. К концу ночи вероятность дождей начнет снижаться.

В четверг утром вероятность дождей останется низкой, однако во второй половине дня и вечером вновь возрастет в северных и восточных районах и в Аль-Айне. К ночи осадки распространятся на побережье, острова и запад страны.

В пятницу дожди ожидаются в течение дня в различных районах страны: сначала на островах, в прибрежных и западных районах, а затем они постепенно охватят большую часть территории ОАЭ. В ночные часы облачность уменьшится, и вероятность осадков снизится.