Президент ОАЭ и премьер-министр Малайзии обсудили последние события в регионе

АБУ-ДАБИ, 24 марта 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня провел телефонный разговор с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, в ходе которого стороны обсудили последние события в регионе и их последствия для региональной и международной безопасности и стабильности, а также их влияние на мировую экономику.

В ходе разговора обсуждались продолжающиеся иранские террористические атаки, направленные против ОАЭ и других стран, в том числе атаки на гражданское население, гражданскую инфраструктуру и жизненно важные объекты. Было отмечено, что такие действия являются нарушением суверенитета и международного права и подрывают региональную и международную стабильность.

Анвар Ибрагим вновь осудил эти террористические атаки и высоко оценил действия ОАЭ в сложившейся ситуации, а также эффективность принятых мер по обеспечению безопасности граждан страны, ее жителей и посетителей.

Обе стороны подчеркнули необходимость сдерживания эскалации и приоритета диалога и дипломатии при урегулировании нерешенных вопросов для сохранения региональной безопасности и стабильности.