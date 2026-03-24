ОАЭ стали местом проведения операции по освобождению гражданина США из Афганистана

АБУ-ДАБИ, 24 марта 2026 года (WAM) -- Министерство иностранных дел ОАЭ сообщило, что в Объединенных Арабских Эмиратах прошла операция по освобождению гражданина США, который ранее содержался под стражей в Афганистане. Он был передан Соединенным Штатам в присутствии представителей соответствующих органов двух стран.

Министерство выразило признательность Соединенным Штатам и Афганистану за оказанное ОАЭ доверие и за выбор страны в качестве места проведения операции по освобождению.

В ведомстве отметили, что это отражает роль ОАЭ как надежного посредника в продвижении дипломатических и гуманитарных решений и подчеркивает курс страны на развитие диалога и международного сотрудничества, а также на создание условий для конструктивных обсуждений.

Министерство выразило надежду, что эти усилия будут способствовать обеспечению безопасности, стабильности и процветания как на региональном, так и на международном уровнях.