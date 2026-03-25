Силы ПВО Саудовской Аравии уничтожили два беспилотника в Восточном регионе и Эр-Рияде

ЭР-РИЯД, 25 марта 2026 года (WAM) -- Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило о перехвате и уничтожении двух беспилотников: один был сбит в Восточном регионе, второй — в Эр-Рияде. Об этом говорится в заявлении, распространенном Саудовским агентством печати (SPA).

Ранее гражданская оборона Саудовской Аравии сообщила о ликвидации последствий падения обломков после перехвата баллистической ракеты. Обломки упали на крыши двух домов в жилом районе Восточной провинции, один из которых находился в стадии строительства и не был заселен.

Представитель гражданской обороны сообщил, что в результате инцидента был причинен незначительный материальный ущерб. Пострадавших нет.