Бахрейн с начала иранских атак перехватил и уничтожил 153 ракеты и 331 беспилотник

МАНАМА, 25 марта 2026 года (WAM) -- Генеральное командование Сил обороны Бахрейна сообщило, что с начала враждебной террористической агрессии со стороны Ирана средства ПВО перехватили и уничтожили 153 баллистические ракеты и 331 беспилотник, нацеленные на королевство.

Как говорится в заявлении Генерального командования, распространенном Бахрейнским информационным агентством (BNA), применение баллистических ракет и беспилотников для ударов по гражданским районам и частному имуществу является грубым нарушением международного гуманитарного права и Устава ООН. В командовании подчеркнули, что эти неизбирательные атаки представляют прямую угрозу региональному миру и безопасности.