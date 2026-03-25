Иордания перехватила пять ракет и беспилотников за последние 24 часа

АММАН, 25 марта 2026 года (WAM) -- Вооруженные силы Иордании сообщили, что за последние 24 часа территория королевства подверглась атаке со стороны Ирана с применением пяти ракет и одного беспилотника.

Как говорится в заявлении Директората военных СМИ при Генеральном командовании Вооруженных сил, распространенном Иорданским информационным агентством Petra, за минувшие сутки Королевские военно-воздушные силы перехватили пять ракет и беспилотников, при этом одну ракету средствам ПВО перехватить не удалось.

В свою очередь официальный представитель Директората общественной безопасности сообщил, что профильные подразделения за последние 24 часа обработали 15 сообщений о падении обломков и снарядов. По его словам, пострадавших нет, зафиксирован лишь незначительный материальный ущерб.