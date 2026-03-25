Вице-президент США принял Султана Аль-Джабера в Белом доме

ВАШИНГТОН, 25 марта 2026 года (WAM) -- Вице-президент США Джей Ди Вэнс принял сегодня в Белом доме в Вашингтоне министра промышленности и передовых технологий ОАЭ, управляющего директора и главного исполнительного директора группы ADNOC доктора Султана Аль-Джабера.

Аль-Джабер передал приветствия руководства ОАЭ и подчеркнул прочность двусторонних отношений между ОАЭ и США.

Аль-Джабер заявил: «Рад был вновь встретиться с вице-президентом Вэнсом в этот важный момент. Мы обсудили, что энергетическая безопасность равна глобальной безопасности, а восстановление свободного судоходства через Ормузский пролив является единственным устойчивым решением для стабилизации мировых рынков. Мы также подчеркнули прочность отношений между ОАЭ и США в ключевых сферах, включая безопасность, торговлю, инвестиции, технологии, энергетику, здравоохранение и образование».