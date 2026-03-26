Системы ПВО Кувейта обнаружили шесть баллистических ракет и уничтожили один враждебный беспилотник

КУВЕЙТ, 26 марта 2026 года (WAM) -- Министерство обороны Кувейта сообщило, что за последние 24 часа вооруженные силы страны обнаружили шесть баллистических ракет, все они вышли за пределы зоны угрозы. Кроме того, за этот же период был уничтожен один враждебный беспилотник.

Как передает Кувейтское информационное агентство (KUNA), об этом заявил официальный представитель министерства обороны на брифинге, посвященном текущим событиям на фоне иранской агрессии против Кувейта.

Он подчеркнул, что вооруженные силы Кувейта находятся в полной готовности к защите безопасности и стабильности страны и сделают все возможное для ее защиты от любых угроз.