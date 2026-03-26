Иордания самым решительным образом осудила атаку Ирана на ОАЭ

АММАН, 26 марта 2026 года (WAM) -- Иордания самым решительным образом осудила атаку Ирана на Объединенные Арабские Эмираты, в результате которой погибли два человека — граждане Пакистана и Индии.

Еще несколько человек получили ранения после падения обломков в Абу-Даби. Среди пострадавших — гражданин Иордании, гражданин ОАЭ и гражданин Индии.

Как сообщает Иорданское информационное агентство Petra, Министерство иностранных дел и по делам экспатриантов вновь подтвердило категорическое неприятие этих жестоких действий, назвав их вопиющим нарушением суверенитета ОАЭ и опасной эскалацией, угрожающей региональной безопасности.

В ведомстве также подчеркнули неизменную солидарность Иордании с ОАЭ перед лицом этих атак и выразили полную поддержку всем мерам, принимаемым ОАЭ для защиты своей территории, безопасности, а также граждан и резидентов.