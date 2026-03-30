На встрече ССАГЗ, Иордании и России обсудили иранские атаки и ситуацию в регионе

ЭР-РИЯД, 30 марта 2026 года (WAM) -- Совместная министерская встреча Совета сотрудничества арабских государств Залива, Иордании и России прошла в формате видеоконференции под председательством министра иностранных дел Бахрейна Абдуллатифа бин Рашида Аз-Заяни, председателя текущей сессии министерского совета.

Во встрече приняли участие министры иностранных дел стран ССАГЗ, генеральный секретарь Совета Джасем Мохамед Аль-Будайви, министр иностранных дел России Сергей Лавров, а также генеральный секретарь Министерства иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании.

Как сообщил генеральный секретарь ССАГЗ, участники встречи обсудили иранские атаки на страны Совета и Иорданию, а также последние события в регионе и обменялись мнениями о совместных усилиях по укреплению региональной безопасности и стабильности.