Силы ПВО ОАЭ перехватили пять баллистических ракет и 35 беспилотников

АБУ-ДАБИ, 1 апреля 2026 года (WAM) -- Силы противовоздушной обороны ОАЭ в среду перехватили пять баллистических ракет и 35 беспилотников, запущенных из Ирана.

С начала открытых иранских атак силы ПВО ОАЭ перехватили 438 баллистических ракет, 19 крылатых ракет и 2012 беспилотников.

В результате атак погибли двое военнослужащих, выполнявших свой национальный долг, а также гражданин Марокко, работавший по контракту с Вооруженными силами. Кроме того, погибли еще девять человек — граждане Пакистана, Непала, Бангладеш, Палестины и Индии.

В общей сложности ранения получили 190 человек. Тяжесть травм варьируется от легкой до средней и тяжелой. Среди пострадавших — граждане ОАЭ, Египта, Судана, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана, Афганистана, Бахрейна, Коморских Островов, Турции, Ирака, Непала, Нигерии, Омана, Иордании, Палестины, Ганы, Индонезии, Швеции и Туниса.

Министерство обороны ОАЭ подтвердило, что полностью готово к отражению любых угроз и будет решительно пресекать любые попытки подорвать безопасность страны, обеспечивая защиту ее суверенитета, безопасности и стабильности, а также ее интересов и национального потенциала.