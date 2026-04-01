Всего 33 километра Ормузского пролива отделяют мировое процветание от нестабильности — Султан Аль Джабер

АБУ-ДАБИ, 1 апреля 2026 года (WAM) -- Министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, управляющий директор и главный исполнительный директор группы ADNOC доктор Султан Ахмед Аль Джабер заявил, что ситуация с судоходством в Ормузском проливе, ширина которого составляет всего 33 километра, не является сугубо региональной проблемой, а затрагивает глобальную экономическую стабильность в целом.

Аль Джабер отметил, что «иранское вмешательство в этом ключевом водном пути является неприемлемым экономическим давлением, которое международное сообщество не может игнорировать».

Он добавил: «Первыми последствия ощутили страны Азии: это привело к сокращению рабочего времени, мерам по экономии топлива, уменьшению числа авиарейсов и ограничениям на потребление энергии. Сейчас эти последствия распространяются на запад, на Европу, где рост цен на продовольствие и энергоносители еще больше усиливает инфляционное давление на потребителей».

Он подчеркнул, что любые перебои в судоходстве через Ормузский пролив затрагивают не только поставки нефти, но и повседневную жизнь миллиардов людей — от цен на продукты и авиабилеты до счетов за электроэнергию и стоимости лекарств.

По его словам, через этот пролив проходит около 20% мировых поставок энергоносителей, что напрямую влияет на цены на топливо, транспортные расходы и стабильность промышленных цепочек поставок. Кроме того, через Ормузский пролив осуществляется около 50% мировых поставок серы — важного компонента для фармацевтики и производства удобрений, а также примерно 30% поставок сжиженного углеводородного газа.

Он отметил, что бесперебойные поставки через Ормузский пролив способствуют росту экономической активности и рынков, однако любые сбои обходятся дорого всем.

Аль Джабер подчеркнул, что международное сообщество должно действовать решительно и сообща, чтобы обеспечить свободу судоходства и защитить глобальную экономическую стабильность. В этой связи он указал на важность соблюдения резолюции 2817 Совета Безопасности ООН для обеспечения безопасного судоходства через Ормузский пролив.