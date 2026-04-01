Президент ОАЭ и президент США обсудили по телефону события в регионе

АБУ-ДАБИ, 1 апреля 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили события в регионе и их серьезные последствия для регионального и международного мира и безопасности, а также их влияние на морскую безопасность и мировую экономику.

Стороны также обсудили продолжающуюся террористическую агрессию Ирана против ОАЭ и других стран региона, включая атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, отметив, что она представляет собой нарушение суверенитета и международного права и подрывает региональную безопасность и стабильность.