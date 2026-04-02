Российские студенты разрабатывают проекты по созданию российских транспортно-логистических хабов в Африке

МОСКВА, 2 апреля 2026 года (WAM) -- В Московском государственном институте международных отношений МИД России (МГИМО) состоялся II Межвузовский чемпионат по российским международным транспортным коридорам. По данным TV BRICS, 64 студента из 10 высших учебных заведений защитили проекты по созданию российских транспортно-логистических хабов в Африке. Концепция чемпионата получила название «Хаб Россия – Африка: точка сборки».

«Что нужно России? Справедливая логистика, как сказал президент России Владимир Путин, и независимые транспортные сухопутные и морские коридоры, через которые страны БРИКС+ смогут обеспечивать работу цепочек поставок критических продуктов для устойчивого развития. <...> Задача чемпионата – продемонстрировать разные подходы в ключевых африканских странах для создания российского хаба, проявить навыки создания экосистемы между государством и бизнесом, получить обратную связь от бизнеса и ведомств на представленные подходы», – подчеркнула руководитель чемпионата, кандидат политических наук, автор концепции цифровых и цивилизационных коридоров Ольга Подберезкина.

Член жюри директор офиса по перспективным проектам развития ВЭБ.РФ Денис Синицын в беседе с TV BRICS акцентировал внимание на транспортной доступности стран Центральной и Западной Африки, включая государства, которые являются стратегическими партнерами России.

«Логистика – это в каком-то смысле артерия кровеносной системы для экономики, поэтому без решения тех вопросов, которые сегодня будут обсуждаться коллегами из МГИМО, предметно развивать какие-то поставочные проекты, как в сторону экспорта в эти страны, так и в сторону импорта в Российскую Федерацию, так и инвестиционные проекты, реализуемые российскими экономическими операторами в странах Африки, практически невозможно», – пояснил Синицын.

Директор по экспортным продажам «Синара – Транспортные машины» Рамазан Рахматов в эксклюзивном комментарии TV BRICS конкретизировал требования к архитектуре будущего хаба. По его словам, африканским рынкам недостаточно простого порта или логистического узла.

«Африке нужны не просто порт или хаб, а комплексное решение: складская инфраструктура с холодильным оборудованием, собственная энергетика и подготовка местных кадров. Это позволит компенсировать системные ограничения региона», – заявил Рахматов.

Он также подчеркнул роль таких проектов в развитии многополярного мироустройства и сотрудничества внутри объединения БРИКС. «Хабы дают бизнесу альтернативные маршруты, снижая зависимость от традиционных логистических узлов. Использование национальных валют в расчетах внутри БРИКС+ уменьшает валютные риски и делает кооперацию более устойчивой. <...> Страны БРИКС+ контролируют значительную часть мировых рынков зерна, удобрений, металлов, и объединение этих потоков через единую сеть портов даст эффект масштаба», – отметил Рахматов, добавив, что хаб должен быть двусторонним: обратная загрузка из Африки должна обеспечивать экономическую целесообразность проекта.

Об этом взаимодействии на открытии чемпионата по российским международным транспортным коридорам рассказала генеральный продюсер TV BRICS Кристина Муравьева.

В состав жюри вошли заместитель заведующего по научной работе кафедры экономики инноваций экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат экономических наук Елена Тищенко, управляющий директор по стратегическим проектам Sk Capital Сергей Федосеев, заместитель директора департамента международного сотрудничества Минэнерго России Дмитрий Подуев, а также представители ВЭБ.РФ и политтехнологи. Участниками чемпионата стали студенты МГИМО, СПбГУ, РАНХиГС, РУТ (МИИТ), РГГУ, МАИ, РЭУ им. Плеханова, Вологодского государственного университета, Финансового университета при Правительстве РФ и других.