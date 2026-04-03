Иордания за сутки перехватила две ракеты и два беспилотника

АММАН, 5 апреля 2026 года (WAM) -- Вооруженные силы Иордании сообщили, что за последние 24 часа территория королевства подверглась атаке двух ракет и двух беспилотников со стороны Ирана.

Как передает агентство Petra со ссылкой на управление военных СМИ, Королевские ВВС Иордании перехватили и уничтожили эти цели, направлявшиеся в сторону объектов на территории страны.

Управление общественной безопасности также сообщило, что за тот же период профильные подразделения отреагировали на 18 сообщений о падении осколков и снарядов. В результате инцидентов был причинен материальный ущерб, пострадавших нет.