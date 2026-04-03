Власти Абу-Даби: один человек погиб, четверо пострадали в результате падения обломков на газовые объекты в Хабшане после успешного перехвата средствами ПВО

АБУ-ДАБИ, 3 апреля 2026 года (WAM) -- Власти Абу-Даби сообщили о гибели одного человека и ранениях еще четырех в результате падения осколков на газовые объекты в Хабшане после успешного перехвата цели средствами ПВО.

В заявлении медиаофиса Абу-Даби говорится, что погибший — гражданин Египта — скончался во время эвакуации. Легкие ранения получили четыре человека: двое граждан Пакистана и двое граждан Египта.

В заявлении медиаофиса Абу-Даби также говорится, что в результате инцидента возникли два пожара, которые экстренные службы оперативно локализовали.

Как отмечается в заявлении, объектам был причинен значительный ущерб, в настоящее время продолжается оценка последствий.