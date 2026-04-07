Генсек ССАГЗ и глава МИД Австрии обсудили развитие ситуации в регионе

ЭР-РИЯД, 7 апреля 2026 года (WAM) -- Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Залива Джассим Мохаммед Аль-Будайви принял министра иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер в штаб-квартире Генерального секретариата ССАГЗ в Эр-Рияде.

В ходе встречи стороны обсудили ряд ключевых вопросов, в том числе иранскую агрессию против государств ССАГЗ, последствия эскалации в регионе, а также обменялись мнениями по региональной и международной повестке.

Министр иностранных дел Австрии подтвердила неизменную поддержку своей страны государствам ССАГЗ перед лицом этих атак, подчеркнув необходимость активизации международных усилий для прекращения агрессии и обеспечения безопасности и стабильности в регионе.