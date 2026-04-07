ОАЭ выразили глубокое сожаление из-за неспособности СБ ООН утвердить рамки сотрудничества для прекращения незаконных атак Ирана и угроз мировой экономике

АБУ-ДАБИ, 7 апреля 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты выразили глубокое сожаление из-за того, что Совет Безопасности ООН не смог утвердить четкие рамки международного сотрудничества для прекращения незаконных атак Ирана и устранения угроз мировой экономике. Речь идет о проекте резолюции, требующем немедленно прекратить все атаки на суда и попытки воспрепятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе.

«Ормузский пролив должен оставаться открытым для всех, а свобода судоходства должна быть гарантирована. Ни одна страна не должна иметь возможность перекрывать артерии мировой торговли и ставить мир на грань экономической катастрофы», — заявили в ОАЭ.

В ОАЭ подчеркнули, что неспособность Совета Безопасности отреагировать не снижает остроты кризиса и не ослабляет решимости страны.

«Мы благодарим Бахрейн за его усилия в Совете Безопасности и дипломатическую работу. ОАЭ продолжат наращивать международные усилия для открытия Ормузского пролива и работать с партнерами для обеспечения безопасности судоходства и восстановления мировых торговых потоков», — заявили в ОАЭ.