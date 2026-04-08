ОАЭ решительно осудили террористическую атаку на консульство Израиля в Стамбуле

АБУ-ДАБИ, 8 апреля 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты самым решительным образом осудили террористическую атаку на консульство Израиля в Стамбуле.

Как говорится в заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ, страна категорически отвергает подобные нападения и подчеркивает необходимость защиты дипломатических представительств, миссий и их сотрудников в соответствии с международным правом и нормами, в частности Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

В министерстве также заявили о решительном осуждении подобных преступных действий и подтвердили неизменное неприятие любых форм насилия, экстремизма и терроризма, направленных на подрыв безопасности и стабильности в нарушение международного права.