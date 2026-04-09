ОАЭ решительно осудили израильские удары по Ливану

АБУ-ДАБИ, 9 апреля 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты самым решительным образом осудили израильские удары по нескольким районам Ливана и выразили обеспокоенность продолжающейся эскалацией и ее последствиями для региональной безопасности и стабильности.

В заявлении министерство иностранных дел ОАЭ подчеркнуло необходимость согласованных международных усилий для предотвращения дальнейших человеческих жертв и важность обеспечения полной защиты гражданского населения в соответствии с международным правом и соглашениями.

Министерство вновь подтвердило полную солидарность ОАЭ с правительством Ливана и поддержку страны в этот критический период, подчеркнув неизменную приверженность единству, суверенитету и территориальной целостности Ливана.

Кроме того, министерство подтвердило неизменную позицию ОАЭ, отвергающих насилие и эскалацию, поскольку они противоречат нормам, регулирующим отношения между государствами, и создают дополнительные риски нестабильности. В ведомстве подчеркнули необходимость урегулировать споры дипломатическими средствами, а не путем конфронтации и эскалации.