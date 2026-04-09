ОАЭ предупредили о влиянии иранских атак на глобальное здравоохранение, окружающую среду и продовольственные системы

ЛИОН, 9 апреля 2026 года (WAM) -- ОАЭ заявили на саммите One Health во Франции, что продолжающиеся в регионе незаконные, неоправданные и ничем не спровоцированные атаки несут серьезные последствия для мирового здравоохранения, окружающей среды и продовольственной системы. Саммит в Лионе был созван президентом Франции Эммануэлем Макроном. В нем участвовали главы государств и более 30 министров.

От имени президента ОАЭ Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна в саммите принял участие министр здравоохранения и профилактики Ахмед бин Али Аль Сайег. Форум стал одним из главных мероприятий в рамках председательства Франции в G7. Кроме того, это был первый саммит в формате One Health с участием глав государств и правительств.

В саммите участвовали четыре международные организации, занимающиеся вопросами здравоохранения, защиты животных, продовольствия и окружающей среды: ВОЗ, Всемирная организация по охране здоровья животных, Программа ООН по окружающей среде и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. На министерском уровне были представлены более 20 стран. В форуме также участвовали сотни международных организаций, представители науки, бизнеса и гражданского общества.

В своем выступлении Аль Сайег самым решительным образом осудил атаки на ОАЭ, страны Залива и весь регион. По его словам, «незаконные, неоправданные и ничем не спровоцированные атаки со стороны Ирана с применением более 2700 беспилотников и ракет продолжают уносить жизни людей, разрушать источники дохода, наносить ущерб ключевой гражданской инфраструктуре и окружающей среде».

Он подчеркнул, что здоровье людей, животных и окружающей среды неотделимо друг от друга, а риски в этих сферах взаимосвязаны: сбой в одной системе быстро отражается на других.

По словам Аль Сайега, происходящее наглядно показывает, что здоровье людей, состояние критической инфраструктуры, окружающей среды и мировых цепочек поставок тесно связаны между собой. В этой связи, отметил он, необходим более целостный подход к обеспечению безопасности в сфере здравоохранения, основанный не на реагировании на последствия, а на их предупреждении.

«Это война против здоровья людей в каждой стране, против каждого потребителя и каждой семьи, зависящих от доступных цен на энергоносители и продукты питания; против экосистем, которым наносится ущерб; и против критически важных ресурсов, которыми пользуются все», — подчеркнул он.

Аль Сайег также отметил, что концепцию One Health необходимо расширить и не ограничивать только заболеваниями, передающимися от животных человеку, уделяя больше внимания экологическим рискам, включая загрязнение воздуха — одному из ключевых факторов хронических заболеваний и долгосрочной нагрузки на системы здравоохранения во всем мире.

Он подтвердил приверженность ОАЭ продвижению более комплексного и ориентированного на предупреждение рисков подхода к обеспечению безопасности в сфере здравоохранения, основанного на науке, эффективном управлении и международном сотрудничестве.

Аль Сайег вместе с главами делегаций принял участие в рабочем обеде, который устроил президент Франции Эммануэль Макрон для продвижения сотрудничества по общим приоритетам в сфере здравоохранения. Среди участников были президент Ганы Джон Драмани Махама, президент Ботсваны Дума Гидеон Боко, премьер-министр Камбоджи Самдек Тхипадей Хун Манет, председатель Палаты представителей Марокко Рашид Талби Аль Алами, а также министры и руководители международных организаций в области здравоохранения и финансирования развития.

Он также выразил признательность президенту Макрону за лидерство и солидарность с ОАЭ в этот непростой период.

На полях саммита Аль Сайег провел двусторонние встречи с министерскими делегациями, в том числе из Индонезии, Италии и Республики Корея, чтобы укрепить сотрудничество в сфере здравоохранения и смежных областях.

ОАЭ призвали партнеров и участников саммита объединить усилия в рамках подхода One Health для защиты здоровья людей, животных и окружающей среды, несмотря на нынешнюю ситуацию в сфере региональной безопасности, когда сотрудничество между странами осложнено.

Аль Сайег заявил, что ОАЭ поддержали декларацию One Health and Beyond и начали сотрудничество с глобальной сетью центров передового опыта One Health, подтвердив тем самым приверженность практическим решениям, объединяющим задачи в сферах здравоохранения, окружающей среды и климата.