Мохаммед бин Рашид призвал граждан и жителей ОАЭ размещать государственный флаг на домах, учреждениях и зданиях

ДУБАЙ, 9 апреля 2026 года (WAM) -- Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум призвал граждан и жителей страны размещать государственный флаг на домах, учреждениях и зданиях.

Инициатива направлена на укрепление единства, национальной идентичности и общей ответственности и подчеркивает роль флага как объединяющего символа общества.

Шейх Мохаммед бин Рашид отметил, что ОАЭ преодолели недавние вызовы, сохранив сплоченность, и стали еще более едиными — как среди граждан и жителей, так и в государственном и частном секторах.

Его Высочество заявил: «ОАЭ столкнулись с недавними вызовами, сохранив единство, и вышли из них более сильными и сплоченными. Все объединились под одним флагом. Флаг ОАЭ отражает нашу силу и достижения государства. Призываю всех размещать флаг дома и на рабочем месте».

«Мы гордимся нашей страной, нашим президентом, нашими вооруженными силами, нашей экономикой, а также всеми гражданами и жителями, которые ежедневно продвигают страну вперед».

Его Высочество добавил: «Пусть флаг будет размещен на каждом доме и здании — он отражает единство и общее чувство принадлежности».

Инициатива подчеркивает важность национальной идентичности и общих ценностей, а также отмечает вклад людей и организаций по всей стране, включая сотрудников на передовой и всех, кто участвует в развитии страны.

Подчеркивается, что размещение флага — коллективный акт, отражающий сплоченность общества и чувство принадлежности.