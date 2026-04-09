Халед бин Мохамед бин Заед встретился с генеральным директором Brookfield Corporation

АБУ-ДАБИ, 9 апреля 2026 года (WAM) -- Наследный принц Абу-Даби и председатель Исполнительного совета эмирата Его Высочество шейх Халед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян встретился с генеральным директором Brookfield Corporation Брюсом Флэттом.

Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в сфере инвестиций и управления активами между структурами из ОАЭ и Brookfield с учетом мировых экономических тенденций и меняющихся потребностей рынка.

Во встрече также приняли участие председатель Департамента финансов Джасем Аль Зааби, председатель Департамента экономического развития Абу-Даби Ахмед Джасем Аль Зааби, а также генеральный секретарь Исполнительного совета Абу-Даби и председатель Офиса наследного принца Саиф Саид Гобаш.