Силы обороны Бахрейна сообщили о перехвате 194 ракет и 515 беспилотников с начала иранской агрессии

МАНАМА, 9 апреля 2026 года (WAM) -- Главное командование Сил обороны Бахрейна сообщило, что с начала иранской агрессии системы ПВО страны перехватили и уничтожили 194 ракеты и 515 беспилотников, нацеленных на королевство.

Как передает Бахрейнское информационное агентство (BNA), Главное командование Сил обороны Бахрейна заявило, что применение баллистических ракет и беспилотников для ударов по гражданским объектам и частной собственности является грубым нарушением международного гуманитарного права и Устава ООН.

В заявлении также подчеркивается, что эти неизбирательные атаки представляют прямую угрозу региональному миру и безопасности.