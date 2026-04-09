Мансур бин Заед: ОАЭ под руководством Мохамеда бин Заеда укрепляют позиции глобального центра роста и возможностей

АБУ-ДАБИ, 9 апреля 2026 года (WAM) -- Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян, вице-президент, заместитель премьер-министра, глава Администрации Президента ОАЭ и председатель совета директоров инвестиционной компании Mubadala Investment Company, заявил, что на протяжении десятилетий ОАЭ придерживаются ясного и сбалансированного курса, основанного на единстве, сплоченности и общем процветании. По его словам, неизменная приверженность развитию партнерств, а также ценностям открытости и сотрудничества способствовала укреплению заметных позиций страны на мировой арене.

В предисловии к годовому отчету Mubadala за 2025 год шейх Мансур отметил, что под мудрым руководством Президента ОАЭ Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна эти принципы продолжают определять курс страны. Он подчеркнул, что ОАЭ и далее укрепляют свой статус глобального центра роста и возможностей, привлекая выдающиеся кадры, капитал и передовые идеи со всего мира.

Шейх Мансур добавил, что такой последовательный и выверенный подход позволил ОАЭ сформировать диверсифицированную и устойчивую экономику, не зависящую от природных ресурсов.

«Сегодня страна играет заметную роль в мировой экономике, опираясь на целостную экосистему кадров, компетенций, капитала и инноваций, которая обеспечивает ее развитие в условиях стремительных глобальных изменений. Mubadala отражает этот подход и демонстрирует способность ОАЭ воплощать долгосрочное видение в конкретные результаты. С момента основания компания играет активную роль в развитии страны, направляя значительные инвестиции, выстраивая устойчивые международные партнерства и создавая платформы, формирующие долгосрочную ценность. Это позволяет партнерам вносить вклад в развитие и процветание страны», — отметил он.

Шейх Мансур подчеркнул, что сегодня Mubadala действует в соответствии с четким видением, согласованным с будущими приоритетами ОАЭ. «Инвестиции компании, направленные на укрепление долгосрочной конкурентоспособности и открытие новых возможностей для роста, показывают, какую ключевую роль суверенный капитал может играть как один из основных драйверов развития на национальном и глобальном уровнях».

«Почти четверть века Mubadala продолжает создавать устойчивую стоимость в крупных масштабах, несмотря на колебания рынков и периоды неопределенности. Этот успех обеспечивают прочная институциональная структура, профессионализм сотрудников, сложившаяся деловая сеть и надежный инвестиционный подход», — отметил он.

Он добавил, что рекордные результаты компании в 2025 году подтверждают эффективность многолетней работы и создают основу для дальнейшего уверенного роста.

Завершая свое обращение, шейх Мансур от имени совета директоров компании выразил глубокую признательность Президенту ОАЭ Его Высочеству шейху Мохамеду бин Заеду Аль Нахайяну за мудрое руководство и вдохновляющее видение. Он также поблагодарил управляющего директора и генерального исполнительного директора группы Mubadala Investment Company Халдуна Халифу Аль Мубарака и команду Mubadala за искренние усилия и неизменную преданность служению стране.