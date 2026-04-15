Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между ОАЭ и Азербайджаном вступило в силу

АБУ-ДАБИ, 15 апреля 2026 года (WAM) -- Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA) между Объединенными Арабскими Эмиратами и Азербайджаном вступило в силу, став важным этапом в развитии двусторонних экономических связей.

Ожидается, что соглашение будет способствовать росту двусторонней торговли, откроет новые возможности для инвестиций и создания совместных предприятий, а также расширит перспективы для делового сообщества ОАЭ на рынке страны с высоким экономическим потенциалом, расположенной в стратегически важном регионе.

За счет отмены или снижения пошлин на большинство товаров и услуг CEPA расширит доступ на рынки для экспортеров обеих стран, будет способствовать взаимодействию частного сектора и поддержит предпринимателей, а также малый и средний бизнес.

Особое значение соглашению придает то, что оно стало первым торговым договором Азербайджана, включающим раздел об услугах. Ожидается, что положения документа откроют новые возможности в таких сферах, как финансы, консалтинг, строительство и профессиональные услуги.

Министр внешней торговли ОАЭ Тани бин Ахмед Аль-Зейуди заявил, что CEPA между ОАЭ и Азербайджаном знаменует переломный момент в двусторонних отношениях и будет способствовать росту торговых потоков, открытию новых инвестиционных возможностей и расширению сотрудничества частного сектора в ключевых отраслях, особенно в логистике, возобновляемой энергетике и передовом производстве.

По его словам, Азербайджан расположен на важном участке маршрута Север-Юг, и согласование экономических стратегий двух стран позволит повысить устойчивость и обеспечить стабильный рост в условиях быстро меняющейся мировой конъюнктуры.

ОАЭ являются крупнейшим арабским торговым партнером Азербайджана: на Эмираты приходится 40% торговли республики со странами Ближнего Востока и Северной Африки. Кроме того, ОАЭ остаются крупнейшим арабским инвестором в экономику Азербайджана: объем вложений превысил $1 млрд, что указывает на значительный потенциал для дальнейшего расширения экономического сотрудничества.

Ненефтяная торговля между ОАЭ и Азербайджаном уже демонстрирует устойчивый рост, что свидетельствует о прочности двусторонних связей. За последние два года ее объем увеличился на 31,4% и в 2025 году превысил $2,2 млрд.

CEPA стало очередным важным этапом в реализации глобальной торговой программы ОАЭ, опирающейся на многолетнее тесное сотрудничество двух стран. Соглашение также соответствует стратегии Эмиратов по диверсификации экономики.