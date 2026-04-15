Очное обучение возобновится во всех детских садах и школах с 20 апреля

АБУ-ДАБИ, 15 апреля 2026 года (WAM) -- Министерство образования ОАЭ объявило, что с понедельника, 20 апреля 2026 года, очное обучение возобновится для всех учащихся, педагогического и административного персонала государственных и частных детских садов, дошкольных учреждений и школ.

В министерстве сообщили, что учебные заведения завершили все необходимые подготовительные мероприятия: проверили готовность помещений, провели обучение педагогического и административного персонала, а также пересмотрели процедуры безопасности. Ожидается, что это обеспечит безопасные и спокойные условия для учащихся и их семей.

В министерстве добавили, что при необходимости частные школы смогут применять гибридную ротационную модель обучения в соответствии с утвержденными правилами и под контролем местных органов образования. Решение будет приниматься с учетом готовности каждого учебного заведения. Как ожидается, это позволит организованно перейти к учебному процессу.

При этом частные школы, использующие гибридную ротационную модель, должны организовать работу персонала таким образом, чтобы один и тот же учитель не вел одновременно очные и дистанционные занятия. В министерстве подчеркнули, что это необходимо для сохранения качества обучения и равномерного распределения нагрузки между педагогами.

Кроме того, в министерстве указали, что образовательные учреждения сохранят готовность при необходимости перейти на альтернативные форматы обучения, чтобы обеспечить непрерывность учебного процесса.