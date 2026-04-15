Белый дом: США обсуждают возможность проведения второго раунда переговоров с Ираном в Пакистане

ВАШИНГТОН, 15 апреля 2026 года (WAM) -- Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила в среду, что США обсуждают возможность проведения второго раунда переговоров с Ираном в Пакистане.

Выступая на брифинге в Белом доме, Левитт отметила, что диалог с Ираном носит конструктивный характер и продолжается. По ее словам, администрация положительно оценивает перспективы достижения соглашения.

Она добавила, что следующий раунд переговоров, скорее всего, состоится в Исламабаде, где прошли и предыдущие встречи.