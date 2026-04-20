Абдулла бин Заед и глава МИД Финляндии обсудили по телефону двусторонние отношения и ситуацию в регионе

АБУ-ДАБИ, 20 апреля 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен обсудил развитие ситуации в регионе после иранских ракетных ударов по ОАЭ, а также ряду братских и дружественных стран.

Стороны также рассмотрели последние события в связи с объявлением президента США Дональда Трампа о двухнедельном прекращении огня между Соединенными Штатами и Ираном, а также пути активизации международных усилий по обеспечению безопасности и установлению устойчивого мира в регионе.

Кроме того, шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян и Элина Валтонен обсудили ряд вопросов двусторонних отношений, представляющих взаимный интерес.