Бахрейн осудил террористический заговор с целью дестабилизации ОАЭ

МАНАМА, 20 апреля 2026 года (WAM) -- Королевство Бахрейн решительно осудило террористический и диверсионный заговор, направленный на подрыв безопасности, стабильности и общественного единства Объединенных Арабских Эмиратов.

В заявлении, распространенном Бахрейнским информационным агентством, МИД страны высоко оценил действия служб безопасности и разведки ОАЭ, которым удалось раскрыть связанную с Ираном террористическую ячейку, задержать ее членов и сорвать их планы.

МИД Бахрейна также вновь подтвердил полную солидарность королевства с ОАЭ и заявил о поддержке всех мер, направленных на защиту суверенитета Эмиратов и борьбу с терроризмом, экстремизмом и иностранным вмешательством. Королевство, подчеркнув глубокие связи между двумя странами, подтвердило неизменную приверженность обеспечению безопасности, стабильности и процветания ОАЭ.