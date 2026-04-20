Кувейт высоко оценил действия служб безопасности ОАЭ по предотвращению террористического заговора

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 20 апреля 2026 года (WAM) -- Государство Кувейт высоко оценило эффективность и бдительность органов безопасности ОАЭ, сумевших раскрыть террористическую организацию и задержать ее членов, причастных к деятельности, направленной на подрыв национального единства и дестабилизацию ситуации в стране.

В заявлении, опубликованном в понедельник и распространенном Кувейтским информационным агентством, МИД страны вновь подтвердил полное неприятие Кувейтом всех форм терроризма и экстремизма, а также осуждение тех, кто стоит за подобными действиями или поддерживает их.

Ведомство также подтвердило полную солидарность Кувейта с ОАЭ и поддержку всех мер, принимаемых для обеспечения безопасности и стабильности страны, а также защиты ее суверенитета.